பத்மராஜன் மாதிரி.. உ.பி.யிலும் ஒரு தேர்தல் மன்னன்! 94வது முறையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்த ஹஸ்னுராம்!

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: 93 தேர்தல்கல்களில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அரசு அதிகாரி மீண்டும் உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிட ஹஸ்னுராம் என்ற முன்னாள் வருவாய்த்துறை ஊழியர் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். இந்தமுறை 94வது முறையாக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கான சட்டசபைத் தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடைபெறுகிறது. உத்தரப் பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகள் இருக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவு, அடுத்த மாதம் 10ம் தேதி துவங்கி மார்ச் 7 வரை நடக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் இந்த வாரம் ஞாயிறு முழு ஊரடங்கிற்கு வாய்ப்பில்லை? காரணம் இதுதான்.. முழு பின்னணி

English summary

A former government official who contested in 93 elections has filed his candidature to contest the Uttarpradesh elections again.