சீனிவாசனுக்கு தான் உரிமை.. தேவர் கவசத்திற்கு ஓபிஎஸ் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது.. சீறிய செல்லூர் ராஜூ!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தேவர் தங்கக் கவசம் தனிநபருக்கு சொந்தமானது கிடையாது என்றும், கட்சியின் பொருளாளர் என்பதற்காகவே ஓபிஎஸ்ஸுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது அதிமுக பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளார். அதிமுக வங்கி கணக்குகளை பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனே நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார். அதன் அடிப்படையில் அவரிடம் தான் தங்கக் கவசத்தை கொடுக்க வேண்டும் என செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுக்கு அதிமுக நிச்சயம் கட்டுப்படும் என்றும் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.

Former ADMK minister Sellur Raju has said that Thewar's gold armour does not belong to an individual and OPS was given the authority because he was the treasurer of the party and should give the gold armour to Dindigul Srinivasan who is now the treasurer of AIADMK.