குலசையில் மண் பரிசோதனைக்கு பின் ராக்கெட் ஏவுதளம்! இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் ‛பளிச்’ பதில்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: ‛‛குலசேகரப்பட்டினத்தில் புதிய ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பது தொடர்பாக மண் பரிசோதனை உட்பட ஒரு சில விதிமுறைகள் உள்ளது. அதன் பிறகுதான் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க முடியும். இதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் ஆர்வத்துடன் உதவி செய்து வருகின்றன'' என இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் கூறினார்.

குலசையில் மண் பரிசோதனைக்கு பின் ராக்கெட் ஏவுதளம்! இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன்

மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் தாலுகா அவனியாபுரம் அருகே சேர்மத்தாய் வாசன் கல்லூரி உள்ளது. இங்கு உலக தொழில்நுட்ப தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் மற்றும் காது கேளாதோர் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் என்ற ஜெர்லின் அனிகா கலந்து கொண்டனர். இதில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் பேசியதாவது:

English summary

‛‛There are a few rules, including soil testing, regarding the construction of a new rocket launch site at Kulasekarapatnam. Only then can the missile base be set up. The central and state governments are eagerly assisting in this, ”says, Shivan, a former ISRO chief.