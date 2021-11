20 வயது பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை... மும்பையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Mumbai

oi-Udhayakumar G

மும்பை : மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் உள்ள குர்லா பகுதியில் 20 வயது பெண் ஒருவர் மர்ம நபர்களால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

எச்டிஐஎல் காலனியில் 20 பெயது பெண்ணை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. பாலியல் வன்கொடுமை கொலை செய்த நபர்கள் உடலை குடியிருப்பின் மொட்டை மாடியில் உள்ள அறையில் போட்டுவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

கோவை அருகே ரயில் மோதி 3 யானைகள் பலி... ரயில் எஞ்சின் பறிமுதல், ஓட்டுநரிடம் வனத்துறை விசாரணை

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து பெண்ணின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்த போலீசார் போலீசார் ஐபிசி 376 மற்றும் 302 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து குற்றவாளிகளைத் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

A 20-year-old woman has been raped and murdered by mysterious individuals in the Kurla area of ​​Mumbai, Maharashtra. The victims of the sexual assault left the body in a room on the terrace of the apartment. Police seized the woman's body and sent it for autopsy. The culprits are currently being sought.