சர்வாதிகாரத்தின் தொடக்கம்.. ஸ்டேன் சுவாமி சிறையில் 'கொலை' செய்யப்பட்டுள்ளார்.. சிவசேனா தாக்கு

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: ஸ்டேன் சுவாமியின் மரணத்தில் மத்திய பாஜக அரசைக் கடுமையாகச் சாடிய சிவசேனா பாஜக எம்பி சஞ்சய் ரவுத், அவர் சிறையில் வைத்து கொலை செய்யப்பட்டதாகவும் விமர்சித்துள்ளார்.

எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 84 வயதான சமூக செயற்பாட்டாளர் ஸ்டேன் சுவாமியை கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் என்ஐஏ அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

பர்கின்ஸன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஸ்டேன் சுவாமியின் உடல்நிலை நாளுக்கு நாள் மோசமானது. இருப்பினும், ஸ்டேன் சுவாமி உபா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர் என்பதால் சிறப்பு நீதிமன்றம் இவருக்கு ஜாமீன் அளிக்கவில்லை.

English summary

Shiv Sena MP Sanjay Raut said the tribal-rights activist Father Stan Swamy was “killed” in jail. The Sena MP further asked whether the country’s foundations were so weak that an 84-year-old man could overthrow the Narendra Modi government.