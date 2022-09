விபத்து நடப்பதற்கு சில நிமிடம் முன்பு.. சைரஸ் மிஸ்திரி சென்ற காரின் பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சிகள்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: சைரஸ் மிஸ்திரி சென்ற கார் விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கும் நிலையில், விபத்துக்குள்ளாகும் சில நிமிடங்களுக்கு முன் அந்த கார் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.

டாடா சன்ஸ் குழுமத்தின் முன்னாள் தலைவராக இருந்தவர் சைரஸ் மிஸ்திரி.

சைரஸ் மிஸ்திரி குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் இருந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பைக்கு நேற்று தனது காரில் பயணம் மேற்கொண்டார்.

பாதுகாப்பான பென்ஸ் காரில் பயணித்தும் சைரஸ் மிஸ்ரி மரணம் ஏன்? அரசு, மக்களுக்கு 6 பாடங்கள்

English summary

While Cyrus Mistry's car was involved in an accident, the CCTV footage of the car driving minutes before the accident has been released.