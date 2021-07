ஸ்டேன் சுவாமி மரணம்.. போராளிகள் புதைக்கப்படவில்லை.. விதைக்கப்படுகிறார்கள்- கனிமொழி அதிரடி ட்வீட்

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: சமூக சேவகர் ஃபாதர் ஸ்டேன் சுவாமி இன்று மரணமடைந்தார். மகாராஷ்டிரா தலோஜா சிறைச்சாலையிலேயே தொடர்ந்து அடைபட்டு கிடந்த அவருக்கு உணவு உட்கொள்ள ஸ்ட்ரா கொடுக்க கூட 1 மாதம் தாமதம் செய்தது சிறை நிர்வாகம்.

சிறைக்குள் அவரது உடல்நிலை கருத்தில் எடுக்கப்படவில்லை என்பதை சுட்டிக் காட்டியுள்ள திமுக எம்.பி. கனிமொழி, போராளிகள் விதைக்கப்படுகிறார்கள், புதைக்கப்படுவதில்லை. என்று கூறியுள்ளார்.

அந்த 6 மாநிலங்கள்.. டெல்டா பிளஸ்...கொரோனா 2-ம் அலை ஓயவில்லை என மத்திய அரசு சொல்வதன் பின்னணி!

84 வயதான ஸ்டேன் சுவாமி, தடை செய்யப்பட்ட மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர் என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு 2018ம் ஆண்டு மகாராஷ்டிராவின், பீமா - கொரேகான் வன்முறையை தூண்டியதாகவும், எல்கார் பரிஷத் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசியதன் மூலம் வன்முறையை ஏற்படுத்திய குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டுதான் கடந்த வருடம் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

English summary

Stan Swamy, the 84-year-old tribal rights activist who suffers from Parkinson's disease Got Straw, Sipper In Jail After Nearly A Month and Kanimozhi offered her condolences to father Stan Swamy.