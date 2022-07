இப்படி ஒரு படிக்கட்டா! அப்படியே அசந்து போன ஆனந்த் மகிந்திரா.. அப்படி இதுல என்னதான் இருக்கு?

Mumbai

மும்பை: தொழிலதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ள வீடியோ ஒன்று தற்போது வேகமாக பரவி வருகிறது.

இப்படி ஒரு படிக்கட்டா! அப்படியே அசந்து போன ஆனந்த் மகிந்திரா - வீடியோ

நாடறிந்த தொழிலதிபர்களில் ஒருவர் ஆனந்த் மகிந்திரா. மகிந்திரா குழுமங்களுக்கு சொந்தமான இவர் சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக செயல்படக்கூடியது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே.

அசாத்திய திறமையுடன் கூடிய செயல்கள், வேலைப்பாடுகள் ஆகியவற்றையும் அதை செய்பவர்களையும் தனது சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரும் ஆனந்த் மகிந்திரா, அத்தகைய வீடியோக்களை பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலப்படுத்தி விடுவார்.

Industrialist Anand Mahindra shared a clip of an innovative staircase design on the microblogging site. He was quite impressed by the creation and the internet loved it too.