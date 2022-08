செல்போனில் ‛ஹலோ’வுக்கு பதில் வந்தே மாதரம்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு மகாராஷ்டிரா அமைச்சர் அதிரடி உத்தரவு

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்கள் செல்போன் பேசும்போது ‛ஹலோ' என கூறுவதற்கு பதில் ‛வந்தேமாதரம்' என சொல்ல வேண்டும் என்று அம்மாநில கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் சுதிர் முங்கந்திவார் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்தின. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக இருந்தார்.

இந்த கூட்டணி ஆட்சி கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகள் நடந்தது. இந்நிலையில் சிவசேனாவின் 30க்கும் அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் கூட்டணிக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கினர். இதையடுத்து உத்தவ் தாக்கரே தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

