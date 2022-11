"அதிரடி மன்னன்" புரூஸ்லியின் மரணத்துக்கு காரணம் இதுதானா? வெளியானது ஆராய்ச்சி அறிக்கை.. ஷாக்

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: தன்னிகரற்ற தற்காப்புக் கலை கலைஞனான புரூஸ்லியின் மரணத்துக்கு அதிகப்படியான தண்ணீர் குடித்து வந்ததே காரணம் என அமெரிக்க மருத்துவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இதனால் சுமார் 45 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புரூஸ்லியின் மரணத்தை சுற்றி உலவி வந்த மர்மங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

மருத்துவர்களும், விஞ்ஞானிகளும் சேர்ந்து கண்டறிந்த இந்த விஷயம், புரூஸ்லியின் மரணத்துக்கு விடை அளிப்பதுடன் மட்டுமல்லாமல் உடற்பயிற்சியில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் ஓர் எச்சரிக்கை மணியாக இருக்கிறது.

English summary

scientists have claimed in a new study that American martial arts legend and actor Bruce Lee might have died from drinking too much water.