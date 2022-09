உடம்பே சிலிர்க்கும்! வேற லெவல் 'சூப்பர் பவர்களை' கொண்ட 4 விலங்குகள்! அதிசயம்! தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: இதுவரை சூப்பர் பவர் திறன்களைக் கொண்ட சூப்பர் ஹீரோக்களின் திரைப்படங்களை தானே நாம் பார்த்திருப்போம். ஆனால் அந்த திரைப்படங்களில் வரும் கதாபாத்திரங்களை விட பல மடங்கு சூப்பர் பவர்களை கொண்ட உயிரினங்கள் நம் பூமியில் இருக்கவே செய்கின்றன.

பொதுவாக, இயற்கை ஒரு உயிரினத்தை உருவாக்குகிறது என்றால் அந்த உயிரினம் இந்த பூமிக்கு அவசியம் என்றுதான் அர்த்தம். இது அறிவியல் உண்மையும் கூட. எறும்பு முதல் யானை வரை ஒவ்வொரு உயிரினமும் உலகின் சமநிலையை பாதுகாக்கவும், உணவுச் சங்கிலியை வலுப்படுத்தவும் அவசியம்.

இதற்கான பணியை அவற்றுக்கு தெரியாமலேயே அவை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. இதில் மனிதர்களும் அடக்கம். உதாரணமாக, உலகில் உள்ள அனைத்து தேனீக்களும் திடீரென அழிந்துவிட்டால் ஒரு சில ஆண்டுகளிலயே உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டு பூமியில் உள்ள ஜீவராசிகள் அழிந்து போய்விடும் என்கிறது அறிவியல். இதன் காரணமாகவே, ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் அதனை பாதுகாக்க தேவையான தற்காப்பு அம்சங்களை இயற்கை வழங்கி இருக்கிறது. தேனீக்கு கொடுக்கு, பாம்புக்கு விஷம், ஆமைக்கு ஓடு என இதுபோன்ற பல உதாரணங்களை நாம் கூற முடியும். அதுமட்டுமல்லாமல், சில உயிரினங்கள் தாங்கள் வசிக்கும் இடங்களின் நிறங்களிலேயே இருக்கும். பச்சொந்தி, சில வகை பாம்புகள், பறவைகள், மீன்கள் இந்த வகை அம்சங்களை கொண்டிருக்கும். இதற்கு கேமோஃப்ளெஜ் (camouflage) என்று பெயர்.

இந்நிலையில், இந்த தற்காப்பு அம்சங்களை விட பல மடங்கு விசித்திரமான 'சூப்பர் பவர்' திறமைகளை இயற்கையிலேயே பெற்றிருக்கும் சில உயிரினங்களை குறித்துதான் இங்கு பார்க்க போகிறோம். ஸ்பைடர் மேன், பேட் மேன், உல்வரின் மேன் கதாபாத்திரங்களை போல இந்த உயிரினங்கள் அதீத பவர்களை கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

Four incredible animals in the world that have extremely super power to defend themselves and attack their enemies.