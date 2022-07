27 வார்த்தையில் மகனுக்கு பேர் வைத்த தந்தை.. இப்போ பாதி மறந்து போச்சே என புலம்பல்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: ஆர்வக்கோளாறில் மகனுக்கு 27 வார்த்தைகளில் பெயர் வைத்துவிட்டு, இப்போது அவற்றில் பாதி மறந்து விட்டதாகக் கூறி புலம்பி வருகிறார் தந்தை ஒருவர்.

பெயர் என்பது வெறும் சொல் மட்டுமல்ல.. வாழ்நாள் முழுவதும் நம் உடனேயே ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் அடையாளம். அதனாலேயே பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பதற்கு முன்பு, நிறைய விசயங்களைப் பெரியவர்கள் யோசிப்பார்கள். ஆனால், அப்படி யோசித்து, வித்தியாசமாக பேர் வைக்கிறேன் பேர்வழி என மகனுக்கு 27 வார்த்தைகளில் பேர் வைத்து பிரச்சினையில் சிக்கியுள்ளனர் ஒரு பெற்றோர்.

இந்தச் சம்பவம் இப்போது நடந்ததில்லை, கடந்த 1970ம் ஆண்டு நடந்துள்ளது. ஆனாலும் இப்போது அந்த தந்தை அளித்த பேட்டியொன்றின் மூலம் இது இணையத்தில் பேசுபொருள் ஆகியுள்ளது.

English summary

A man shared how he gave his son 27 middles names when he was born in the 1970s - but can't remember all of them now.