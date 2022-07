தலைமுடி போல் வளர்ச்சி.. புருவத்தை அழகாக்க முயற்சித்து பிரச்சினையில் சிக்கிய பெண்!

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: புருவத்தை அழகாக்க செய்து கொண்ட அறுவைச் சிகிச்சை மூலம் புதிய பிரச்சினையில் சிக்கி இருக்கிறார் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.

ஒவ்வொருவருக்கும் தலைக்கு மேல் இருக்கிற 'ஆயிரம்' பிரச்சினைகளில் முக்கியமானது தலைமுடி உதிர்வுதான். முன்பெல்லாம் வயதானவர்களின் பிரச்சினையாக மட்டும் இருந்த இது, இப்போது மாறிவிட்ட வாழ்க்கைச்சூழலால் எல்லோருக்கும் பொதுவானதாகி விட்டது. சிலருக்கு தலைமுடி மட்டுமில்லாமல், புருவ முடியும் சரியாக வளராமல் பிரச்சினை செய்யும்.

இதற்காக பல நவீன சிகிச்சைகள் வந்து விட்டாலும், அவை எல்லோருக்கும் ஒத்துக் கொள்வதில்லை. இந்த அமெரிக்கப் பெண்ணும் அவர்களில் ஒருவர்தான். புருவ முடி வளர்ச்சிக்காக அறுவைச் சிகிச்சை செய்து கொண்ட பெண் ஒருவர், அல்லல் பட்டு வரும் செய்திதான் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது

English summary

A woman who over-plucked her eyebrows as a teenager underwent an eyebrow transplant using hair from her head. She now needs to cut her eyebrows once a month.