நானா? நிதிஷ்குமாரா? யாருடைய ஆதரவு தேவை? முடிவு செய்யுற நேரம் இது.. பாஜகவை மிரட்டும் சிராக் பாஸ்வான்

Patna

பாட்னா: இனிவரும் நாட்களில் என்னுடைய ஆதரவு தேவையா? நிதிஷ்குமாரின் ஆதரவு தேவையா? என்பதை பா.ஜ.க. முடிவு செய்ய வேண்டிய நேரம் இது என்று லோக் ஜனசக்தி தலைவர் சிராக் பாஸ்வான் எச்சரித்துள்ளார்.

பீகார் சட்டசபை தேர்தலின் போது பா.ஜ.க.வுடன் மட்டும் கூட்டணி என கூறினார் சிராக் பாஸ்வான். அதேநேரத்தில் பா.ஜ.க.வுக்காக அதன் கூட்டணி கட்சியான ஜே.டி.யூவை எதிர்த்து வேட்பாளர்களையும் நிறுத்தினார் சிராக் பாஸ்வான்.

சிராக் பாஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தியின் இந்த நடவடிக்கையால் ஜே.டி.யூ. பல இடங்களில் தோல்வியை தழுவ நேரிட்டது. பா.ஜ.க. நினைத்தது போலவே அந்த கட்சியை விட ஜே.டி.யூ. குறைவான இடங்களில்தான் வெல்ல முடிந்தது.

Lok Janshakti Patry Chief Chirag Paswan said that I stood with BJP on each step, including CAA, NRC. However, Nitish ji disagreed with the same. Now BJP to decide whether they will support me or Nitish Kumar,