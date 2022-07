இதுதான் இந்தியா.. இறந்துபோன இந்து ஊழியரை தோளில் சுமந்த இஸ்லாமிய குடும்பம்.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Patna

பாட்னா: பீகாரில் தனது கடையில் 25 ஆண்டுகளாக வேலை செய்த 75 வயது நிரம்பிய முதியவர் இறந்த நிலையில் அவரது உடலை தோளில் சுமந்து முஸ்லிம் குடும்பத்தினர் இந்து முறைப்படி இறுதி சடங்கு நடத்தி தகனம் செய்தனர்.

இந்தியாவில் சமீப காலமாக வகுப்புவாத மோதல், வன்முறைகள் நடந்து வருகின்றன. மேலும் மதம்சார்ந்த வெறுப்புணர்வை சிலர் தூண்டுகின்றனர்.

இதனால் சமீபத்தில் டெல்லி, உத்தர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ஜார்கண்ட், ராஜஸ்தான் உள்பட பல்வேறு இடங்களில் வன்முறைகள் நடந்துள்ளன.

English summary

In Bihar, a Muslim family performed the last rites of a Hindu man, setting an example of communal harmony. Mohammad Rizwan Khan carrying Ramdev Sah's body on a bier and performed last rites.