இனி பாஜகவோடு “ஒட்டும் இல்ல! உறவும் இல்ல!” அத்வானி நாட்டுக்கு உழைத்தார்..இன்றோ? நிதீஷ் குமார் சுளீர்

Patna

பாட்னா: பாஜகவுடன் இனி தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒருபோது கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என பீகார் முதலமைச்சரும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவருமான நிதிஷ் குமார் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

பீகாரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "பாஜகவர் தொடர்ந்து தவறாக பேசி வருகின்றனர். காங்கிரஸ், ஆர்.ஜே.டி. உடனான மகாத்பந்தன் கூட்டணியில் இருந்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு நான் வெளியேறி பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்தேன்.

தற்போது மகாத்பந்தன் கூட்டணிக்கே நான் மீண்டும் வந்துவிட்டேன். எங்கள் கூட்டணியில் பாஜக மோதலை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறது. பாஜகவினர் தொடர்ந்து என்னை அதிகம் விமர்சித்து பேசி வருகின்றனர்.

