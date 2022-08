பீகாரில் பாஜகவை கழற்றிவிட்ட நிதிஷ் குமாருக்கு செக்! முதல்வராக தேஜஸ்வி யாதவுக்கு வாய்ப்பு! எப்படி?

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகாரில் பாஜகவை கூட்டணியில் இருந்து கழற்றிவிட்டு மீண்டும் முதல்வரான நிதிஷ் குமாரின் பதவிக்கு ஆபத்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது நிதிஷ் குமாரின் கட்சி ஆதரவின்றி ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் கட்சியின் தேஜஸ்வி யாதவ் முதல்வராக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

பீகாரில் கடந்த 2020ல் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இதனால் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதாதளம், பாஜக கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தன. ஐக்கி ஜனதாதளம் கட்சியின் நிதிஷ் குமார் முதல்வரானார்.

இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் நிதிஷ் குமார், பாஜக உடனான கூட்டணியை முறித்து கொண்டார். அதன்பிறகு முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதோடு பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருந்த லாலு பிரசாத்தின் ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி உள்பட பிற கட்சிகளுடன் சேர்ந்து கூட்டணி அமைத்தார்.

பாஜகவுக்கு மொத்தம் “3 மகன்கள்”.. பணியாவிட்டால் அவர்கள் ஏவப்படுவார்கள்! தேஜஸ்வி சரமாரி அட்டாக்

English summary

In Bihar, Nitish Kumar's tenure as chief minister is said to be in jeopardy after pulling the BJP out of the alliance. In other words, there are reports that Rashtriya Janata Dal's Tejashwi Yadav is likely to become the Chief Minister without Nitish Kumar's party support.