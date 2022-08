இஸ்லாமியர்களை திருப்தி படுத்தும் அரசியலில் ஈடுபடுகிறார் நிதிஷ்.. மகாபந்தன் கூட்டணியை கலாய்த்த பாஜக

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: பீகாரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மகாத்பந்தன் கூட்டணி அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ள பாஜக, இஸ்லாமியர்களை திருப்திப்படுத்தும் அரசியலில் நிதிஷ்குமாரும், தேஜஸ்வி யாதவும் ஈடுபடுவதாக விமர்சித்துள்ளது.

பீகாரில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் பாஜனதாவுடன் கூட்டணி அமைத்து வெற்றி பெற்றது.

இதில் பீகார் மாநில முதல்வராக நிதிஷ் குமார் பதவியேற்றுக்கொண்டார். எனினும் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்தே, பாஜகவுடன் நிதிஷ் குமாருக்கு மனக்கசப்பு இருந்து வந்தது.

English summary

The BJP, which has strongly criticized the newly formed Mahatbandhan coalition government in Bihar, has criticized Nitish Kumar and Tejashwi Yadav for engaging in politics to appease Muslims.