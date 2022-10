பிரிவினைவாதம்.. காஷ்மீரை தனிநாடாக அங்கீகரித்து கேள்வி.. வினாத்தாளால் வெடித்த சர்ச்சை..பாஜக கொதிப்பு

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் காஷ்மீரை தனிநாடாக அங்கீகரித்து கேட்கப்பட்ட கேள்வியால் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. இதனை பாஜக கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளது.

தமிழ்நாடு உள்பட இந்தியாவில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழங்களில் நடத்தப்படும் தேர்வுகளுக்காக அச்சிடப்படும் வினாத்தாள்கள் அடிக்க விவாதத்துக்கு உள்ளாகும்.

அதாவது குறிப்பிட்ட சாதி, மதம், இனக்குழு, நாடு, தலைவர்கள் குறித்து தவறான வகையில் கேள்வி கேட்கப்படுவதே இதற்கு காரணமாகும்.

லண்டன் காந்தி சிலையில் இருந்த அழுக்கு..சுத்தம் செய்த பீகார் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி..குவியும் பாராட்டு

English summary

How are the people of independent Kashmir called in the examination question paper of the school in the state of Bihar? The question asked has caused great controversy.