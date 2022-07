ஓபிஎஸ் ஒரு மண் சுவர், அது கரைந்துவிட்டது.. அடிப்படை அறிவு கூட இல்ல - முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அட்டாக்!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : ஓ.பி.எஸ் ஒரு மண் சுவர், அவர் மழையில் கரைந்துவிட்டார். எந்த அடிப்படை அறிவும் இல்லாமல் இருக்கிறார் ஓபிஎஸ் என கடுமையாகச் சாடியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ புதுச்சேரி அன்பழகன்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான புதுச்சேரி கிழக்கு மாநில செயலாளர் அன்பழகனை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக நேற்று அறிவித்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இதுதொடர்பாகப் பேசிய அன்பழகன், கட்சியின் கொள்கை சட்டதிட்டம் எதாவது ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு தெரியுமா? என கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

O Panneerselvam is a mud wall, he has dissolved in the rain, he does not have any basic knowledge : criticizes Puducherry East State Secretary + EPS supporter Anbazhagan.