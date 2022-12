கோவிலுக்குள் தலித்துகளை அழைத்து சென்ற கலெக்டர்.. திடீரென 'சாமியாடிய' பெண்! வழக்கு பதிவு செய்த போலீஸ்

Pudukottai

புதுக்கோட்டை: முட்டுக்காடு ஊராட்சிக்குட்பட்ட இறையூர் கிராமத்தில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் மீது தொடர்ந்து சாதி வெறியுடன் நடந்துகொண்டதாக 4 பேர் மீது போலீசார் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் என்ற கிராமத்தில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் இவர்களுக்கு வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் துர்நாற்றத்துடன் குடிநீர் வந்தது. இதனை அறிந்த பொதுமக்கள் தொட்டியின் மேலே ஏறி பார்த்தபோது அதில் மர்ம நபர்கள் மலம் கலந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

While the police have registered a case under the Prevention of Atrocities Act against 4 people for continuing to behave with caste hatred towards people belonging to the Scheduled Community, two have been arrested and are in jail.