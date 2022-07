மீனவர்களை இந்தியக் குடிகளாக மத்திய அரசு கருதவில்லை.. ராஜ்ய சபாவில் பேசவும் வாய்ப்பளிக்கவில்லை..வைகோ!

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: மீனவர்களை இந்தியக் குடிமக்களாக கூட மத்திய பாஜக அரசு கருதவில்லை என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் மீன் பிடிக்கும் தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் அத்துமீறி கைது செய்யும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையே அண்மையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் சென்ற 6 இந்திய மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

MDMK General Secratary Vaiko says BJP government does not consider fishermen as citizens of India. It is not even given a chance to talk about it in Parliament.