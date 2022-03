நம்பி வீட்டுக்குள் விட்ட பெற்றோர்.. டான்ஸ்மாஸ்டர் செய்த கொடூர செயல்.. கர்ப்பமான 15 வயது மாணவி..!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் மாவட்டம் இடைப்பாடி அருகே 10ம் வகுப்பு ஆண்டு விழாவில் நடனம் சொல்லிக் கொடுத்த போது பாலியல் பலாத்காரம் செய்து மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய டான்ஸ் மாஸ்டரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் இடைப்பாடி அருகேயுள்ள நைனாம்பட்டி பழையபேட்டை பகுதியை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமி, இடைப்பாடி பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இவரது வீட்டிற்கு வெள்ளாண்டிவலசு காந்திநகரை சேர்ந்த சரவணன்24 என்ற வாலிபர் அடிக்கடி வந்து சென்றுள்ளார்.

English summary

The arrest and imprisonment of a dance master who raped a student while he was dancing at a 10th class anniversary function near Edaippadi in Salem district has come as a shock