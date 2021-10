பொள்ளாச்சி பலாத்கார வழக்கு.. கைதானவர்களுக்கு சாலையோரம் கொடுத்த 'சலுகை..' 7 போலீசார் அதிரடி சஸ்பெண்ட்

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கில் கைதாகியுள்ளவர்களுக்கு சலுகை காட்டிய 7 காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை விதிமுறைகளை மீறி உறவினர்களை சந்திக்க அனுமதித்ததால் 7 காவலர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து சேலம் கமிஷனர் நஜ்மல் ஹோதா நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

தமிழ் நாட்டையே உலுக்கிய பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வசந்தகுமார், திருநாவுக்கரசு, மணிவண்ணன், சதீஷ் மற்றும் சபரிராஜன் ஆகியோர் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வழக்கு விசாரணைக்காக நேற்று, சேலம் சிறையில் இருந்து அழைத்து செல்லப்பட்டு கோவை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட இவர்கள் மீண்டும் காவல்துறை வாகனம் மூலம் சேலத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

English summary

Pollachi sexual assault case: 7 policemen have been suspended for making concessions to those arrested in the Pollachi rape case (பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு). Salem Commissioner Najmul Hoda has suspended seven policemen for allowing the accused to visit relatives in violation of the rules.