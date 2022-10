பிரதமர் மோடி போட்டோ கூட வைக்க மாட்றாங்களே! ரொம்ப மோசம்! புகார் பட்டியலை நீட்டிய பாஜக அமைச்சர்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : மத்திய அரசின் எந்த திட்டத்தையும் தமிழக அரசு முறையாக செயல்படுத்த விடவில்லை எனவும், அரசு அலுவலகங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் படம் வைக்கப்படுவதில்லை என சேலத்தில் மத்திய ஜல் சக்தி துறை இணை அமைச்சர் பிஸ்வேஸ்வர் டுடு கூறியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டத்தில் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணமாக மத்திய ஜல் சக்தி துறை மற்றும் பழங்குடியின் நலத்துறை இணை அமைச்சர் பிஸ்வேஸ்வர் டுடு வந்துள்ள நிலையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்," கூறும் போது மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு பல்வேறு திட்டங்களை வழங்கி அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது ஆனால் இந்த திட்டங்களையும் நிதியையும் தமிழக அரசு முறையாக பயன்படுத்தவில்லை

English summary

Bisweswar Dudu, Minister of State for Hydropower, said in Salem that the Tamil Nadu government has not allowed any scheme of the central government to be properly implemented and Prime Minister Narendra Modi's picture is not displayed in the government offices.