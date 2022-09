'நண்பேன்டா'.. வேறு குரூப்புடன் சென்ற பென்குயின்.. தலையில் தட்டி.. திருப்பி கூட்டி வந்த 'பெஸ்ட்டீ'

Sydney

oi-Jackson Singh

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் பென்குயின்கள் நடத்திய மீட்டிங்கில் அரங்கேறிய க்யூட் மொண்ட் தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

விலங்குகளின் உலகம் என்பதே அலாதியானது தான். தொலைக்காட்சி, செல்போன்கள் போன்ற தொழில்நுட்ப வசதிகள் வருவதற்கு முன்பு, விலங்குகள் என்றால் அவை வேட்டையாடும், இரை தேடும், இனப்பெருக்கம் செய்யும் என்ற பொதுவான பார்வைதான் அனைவருக்கும் இருந்தது.

ஆனால், டிஸ்கவரி, நேஷனல் ஜியாக்ரெஃபி போன்ற சேனல்கள் வந்த பிறகுதான் மிருகங்களின் வாழ்க்கை முறை ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியவந்தது. மனிதர்களை போலவே நட்பு, பகை, காதல், துரோகம் என அனைத்தும் அவற்றுக்கும் இருக்கின்றன என்ற புரிதல் நமக்கு உருவானது.

English summary

In a hilarious incident captured, one penguin brings back his friend who mix with another group in Australia. The video goes viral in Internet.