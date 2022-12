பல மதங்கள்.. பொது சிவில் சட்டத்துக்கு “நோ” - ஆர்எஸ்எஸ் வசம் உள்ள மோடி அரசை வீழ்த்தனும் - முத்தரசன்

Tamilnadu

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நெல்லை: பல மதங்கள் சாதிகளை கொண்ட இந்தியாவில் பொது சிவில் சட்டத்தை ஒரு போதும் ஏற்க இயலாது என்றும், பாஜக ஆட்சி ஆர்.எஸ்.எஸ். கரங்களில் உள்ளதாகவும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்து உள்ளார்.

நெல்லை கொக்கிரகுளத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கத்தின் 20வது மாநில மாநாடு இன்று தொடங்கியது. மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் தமிழக தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் மற்றும் கேரள தொழில் துறை அமைச்சர் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர்.

இன்று நடைபெற்ற மாநாட்டின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஏஐடியூசி மாநில தலைவர் சுப்பராயன் மற்றும் பொதுச் செயலாளர் மூர்த்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் முத்தரசன் ஆகியோர் தொழிற்சங்க கொடியேற்றி வைத்து நினைவு ஜோதிக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

English summary

Mutharasan, State Secretary of the Communist Party of India said that, "Uniform civil code can never be adopted in India which had many religions and castes.