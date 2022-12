“மதவாத பித்தர்கள்”.. அம்பேத்கருக்கே காவியா? உடனே கைது பண்ணுங்க - போஸ்டரால் கொதித்தெழுந்த திருமாவளவன்

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில் சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் 67 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அவர் காவி உடை அணிந்திருப்பதைபோன்று சுவரொட்டியை ஒட்டியதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளார்.

சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கரின் 67 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு கும்பகோணம் முழுவதும் அர்ஜுன் சம்பத்தின் இந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன.

அதில் அர்ஜுன் சம்பத் படத்துடன் அம்பேத்கர் காவி உடை அணிந்து இருப்பதை போன்றும், அவர் தலையில் திருநீறு, குங்குமம், பட்டை பூசி இருப்பதை போலவும் போட்டோஷாப் செய்யப்பட்டு இருந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Viduthalai siruthaigal Party leader Thirumavalavan has strongly condemned the poster of lAnnal Ambedkar in Kumbakonam as he is wearing saffron on his 67th death anniversary.