எப்போதும் செல்போனா? ஒழுங்கா சமையல் செய்ய கத்துக்கோ! அதட்டிய தாய்.. கல்யாண பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு!

Thirunelveli

oi-Rajkumar R

திருநெல்வேலி : திருமணம் நிச்சயத்த இளம் பெண் எப்போதும் செல்போன் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததால் அவரது தாய் சமையல் செய்ய கற்றுக்கொள் எனக் கூறியிருக்கிறார். இதனால் அந்த பெண் எடுத்த விபரீத முடிவு நெல்லை மாவட்டத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஒரு சில நிமிடங்கள் அற்ப மகிழ்ச்சியை தரும் பேஸ்புக் லைக்குகளுக்காகவும், ஃபேஸ்புக் கமெண்ட்களுக்காகவும் அடிமையாகி தங்களது வாழ்வையே தொலைக்கும் கல்லூரி மாணவிகள் பள்ளி மாணவிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக சமூக வலைதளங்கள் மூலம் மூலம் நடைபெறும் குற்றங்கள் தான் பெற்றோர்களை பெறும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் போட்டு விட்டு லைக்ஸ் எப்போது வரும் என பார்த்துக் கொண்டே இருப்பது பலருக்கு வாடிக்கையாகி விட்டது.

English summary

The young woman who was engaged to be married was always looking at her cell phone, so her mother told her to learn to cook. Due to this, the unfortunate decision taken by the woman has caused shock in Nellai district.