ஒருவழியாக தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலாளரை அறிவித்தது திமுக.. போட்டிபோட்ட 2 பேருக்கும் கல்தா! எப்படி?

தென்காசி : தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக சங்கரன்கோவில் எம்.எல்.ஏ ராஜா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக திமுக தலைமைக் கழகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்காக சிட்டிங் மா.செ செல்லதுரையும், எம்.பி தனுஷ் குமாரும் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்த சூழலில் ராஜாவை தேர்வு செய்துள்ளது திமுக தலைமை.

இதற்காகவே, தென்காசி வடக்கு மாவட்டத்தில் இருந்த கடையநல்லூர் தொகுதியை தெற்கிலும், மற்றும் தெற்கு மாவட்டத்தில் இருந்த சங்கரன்கோவில் தொகுதியை வடக்கு மாவட்டத்திலும் சேர்த்து திமுக தலைமை அறிவித்தது.

தென்காசி வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளராக இருந்த செல்லத்துரை தற்போது தெற்கு மாவட்டத்தில் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

DMK headquarters has announced that Sankarankovil MLA Raja has been selected as DMK Secretary of Tenkasi North District. Chellathurai, who was in-charge of Tenkasi North District, has now been selected as the Chief Executive Committee member.