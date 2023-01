“எங்க குலசாமி” முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.. நெகிழ்ந்த சிறுமி டான்யா தந்தை! முகம் முழுசா மாறிடுச்சே

Thiruvallur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி டான்யா இரண்டாம் கட்ட அறுவை சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய நிலையில், தன்னுடைய அழுகுரலை கேட்டு முகத்தை சீரமைத்து தந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்வதாக அவரின் தந்தை ஸ்டீபன் ராஜ் கூறி உள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியை அடுத்த மோரூரை சேர்ந்தவர் ஸ்டீபன் ராஜ். இவரது மனைவி சௌபாக்கியா. இந்த தம்பதியினரின் 7 வயது மகள் டான்யா முகச்சிதைவு நோயால் ஆறு வருடங்களுக்கு மேலாக அவதியுற்று வந்து உள்ளார்.

பிறக்கும் போது அனைவரையும்போல் சாதாரணமாக இருந்துள்ளார் டான்யா. அவர்களுக்கு மூன்றரை வயதில் முகத்தில் கரும்புள்ளி ஒன்று தோன்றி இருக்கிறது. இதனை சாதாரண ரத்தக்கட்டி என்று நினைத்து சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார் டான்யா.

English summary

Due to the rapid action of Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin, the girl Tanya, who was suffering from facial disfigurement completed 2 phase of operation. Her father Stephen Raj said that he is thankful to Chief Minister M.K.Stalin for fixing her face after listening to her cry.