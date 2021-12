அரக்கோணம் கொள்ளையில் கைதான பிளஸ் 2 மாணவர் - யூடியூப் பார்த்து ஏர் கன் துப்பாக்கி சுட பயிற்சி

Thiruvallur

oi-Jeyalakshmi C

திருவள்ளூர்: அரக்கோணம் அருகே சினிமா பாணியில் ஏர் கன் துப்பாக்கி மூலம் சுட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக பிளஸ் 2 மாணவர் உள்ளிட்ட 2 பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்து உள்ளனர். இவர்களிடம் இருந்து ஏர் கன், லேப்டாப், கேமரா உள்ளிட்டவற்றையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

நடிகர் கார்த்தி நடித்த தீரன் அதிகாரம் ஒன்று திரைப்படத்தில் தனியாக இருக்கும் வீடுகளைக் குறி வைத்து வட மாநில கொள்ளையர்கள் நகை பணத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு வீட்டு உரிமையாளர்களை கொலை செய்து விடுவார்கள். கொள்ளையர்கள் படு பயங்கரமான ஆயுதங்களால் தாக்கி கொலை செய்து விட்டு நகை பணத்தை கொள்ளையடித்துச்செல்வது வழக்கம். அவர்களின் கொள்ளை பாணியே படு பயங்கரமாக இருக்கும் இதே பாணியில் ஒரு கொள்ளைச் சம்பவம் சில தினங்களுக்கு முன்பு அரக்கோணம் அருகே நிகழ்ந்தது.

கன்னிகாபுரம் கிராமத்தில் விவசாய நிலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வீட்டில் புஷ்கரன் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டில் கடந்த 17ஆம் தேதிநள்ளிரவு முகமூடி அணிந்த கும்பல் கொள்ளையடிக்க கதவைதட்டினர். வந்திருப்பது கொள்ளையர்கள் என்பதை அறிந்த புஷ்கரன் கதவை திறக்கவில்லை.

தீரன் பட பாணியில் துப்பாக்கியால் சுட்டு அரக்கோணத்தில் நடந்த கொள்ளை.. 4 பேர் கைது! பரபர தகவல்கள்

English summary

Two people have been arrested in connection with the robbery of cinema-style jewelery near Arakkonam. The shocking news is that one of them is a Plus 2 student.