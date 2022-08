Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: ஆடி மாத இறுதியை முன்னிட்டு அன்னபூரணி அரசு அம்மா அம்மன் வேடத்தில் சிறப்பு தரிசனம் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்ததோடு பாத பூஜை செய்து வழிபட்டனர்.

ஆடி மாசம்.. தலையில் கிரீடம் சூடி அம்மனாகவே மாறிய அன்னபூரணி அரசு அம்மா..பாத பூஜை செய்த பக்தர்கள்

அன்னபூரணியின் சொந்த ஊர் சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டை. ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்த, கடைக்குட்டி பெண். இவரது கணவர் பெயர் சங்கரநாராயணன். ஆனால் அவருக்கு இவர் ரெண்டாவது மனைவியாம். சங்கரநாராயணன் வேலைக்காக சென்னைக்கு மாறி வந்த நிலையில், குடியிருந்த பகுதியில் அன்னபூரணிக்கு சகஜமாக சில ஆண் நண்பர்கள் உருவாகினர்.

இதனால் அந்த வீட்டுப் பெண்கள் புகார் கிளப்பினராம். இவர்களின் எதிர்வீட்டுக்கு இண்டீரியர் வேலை பார்க்க வந்தவர்தான் அரசு. இருவருக்கும் இடையே நெருக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

On the occasion of the end of the month of Aadi, a special darshan was held in the role of Annapurani Arasu Amma. A large number of people participated in this and had darshan and offered Patha Poojai.