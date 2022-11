சந்திர கிரகணம்.. திருப்பதி, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்கள் 11 மணி நேரம் கோவில் நடை மூடல்..முழு விபரம்

Tirupati

திருப்பதி:

சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளதன் காரணமாக நாளை 11 மணி நேரம் திருப்பதி பெருமாள் கோயில் நடை அடைக்கப்படும் எனத் தேவஸ்தானம் சார்பாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தரிசனங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அன்னதானமும் வழங்கப்பட மாட்டாது எனவும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட உப கோவில்கள் காலை 9.30 மணி முதல் நடை அடைக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் கைசிக துவாதசியையொட்டி சனிக்கிழமையன்று அதிகாலை ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத உக்கிர சீனிவாச மூர்த்தி 4 மாடவீதியில் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். இதையொட்டி சுப்ரபாத சேவை, தோமாலை சேவைக்கு பிறகு சூரிய உதயத்துக்கு முன்பாக அதிகாலை 4.30 மணியில் இருந்து 5.30 மணி வரை உக்கிர சீனிவாசமூர்த்தி ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயார்களுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி 4 மாடவீதியில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

பக்தர்கள் உக்கிர சீனிவாசமூர்த்தியை, வெங்கடதுரைவார் என்றும் அழைப்பர். வீதி உலா முடிந்ததும் உற்சவர்கள் கோயிலுக்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டு கோயில் உள்ளே கருடாழ்வார் சன்னதி அருகே காலை 7 மணி அளவில் கைசிக துவாதசி ஆஸ்தானம் நடைபெற்றது.

