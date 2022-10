புரட்டாசி கடைசி சனிக்கிழமை..திருப்பதியில் அலைமோதும் பக்தர்கள் கூட்டம்..தேவஸ்தானம் வேண்டுகோள்!

Tirupati

திருப்பதி: புரட்டாசி மாத கடைசி சனிக்கிழமை என்பதால் திருப்பதியில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். வைகுண்டம் காத்திருப்பு அறையில் அனைத்து அறைகளும் நிரம்பியுள்ள நிலையில், பக்தர்கள் சுமார் 4 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

பூலோக வைகுண்டம் என வர்ணிக்கப்படும் திருப்பதி உலக அளவில் மிகப் பிரசித்திப் பெற்றது. இன்று எத்தனையோ திருக்கோயில்கள் இருக்கும் போது திருப்பதியில் மட்டும் தினசரியும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோத காரணங்கள் உள்ளன.

புரட்டாசி மாதத்தில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தால் புண்ணியம் தரும். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை. ஏழுமலையானின் பக்தர்கள் புரட்டாசி மாதம் முழுவதும் அசைவ உணவுகளை தவிர்த்து விரதம் இருப்பது வழக்கம். குறிப்பாக தமிழகத்தை சேர்ந்த ஏழுமலையான் பக்தர்கள் புரட்டாசி மாதத்தில் ஒரு தடவையாவது சாமியை தரிசனம் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர். அதனால் நடைபாதையாகவும், வாகனங்கள் மூலமாகவும் திருப்பதிக்கு வருகின்றனர்.

Lakhs of devotees throng Tirupati as it is the last Saturday of Purattasi month. As all the rooms are full in the Vaikundam waiting room, devotees are waiting in line for about 4 kms to have darshan of Sami dharsan.