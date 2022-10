தீபாவளிக்குப் பின் திருப்பதி போறீங்களா? சூரிய கிரகணம்..ஏழுமலையான் கோவில் 12 மணி நடை அடைப்பு

Tirupati

திருப்பதி: சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் நாட்களில் ஏழுமலையான் கோவில் 12 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடை அடைக்கப்படும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. அன்றைய நாட்களில் அன்னபிரசாதம் வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திராவின் புகழ்பெற்ற கோவில் திருப்பதி வெங்கடாசலபதி கோவில். நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் நாடு முழுவதும் இருந்து வந்து ஏழுமலையானை தரிசித்து செல்வது வழக்கம். அதிலும் விடுமுறை நாட்கள் என்றால் அதிகப்படியான பக்தர்கள் வந்து செல்வதுண்டு. இதனால் ஏழுமலையானை 2 நாட்கள் வரையிலும் காத்திருந்து தரிசனம் செய்வதுண்டு.

பிரம்மோற்சவம் முடிந்த பின்னரும் புரட்டாசி மாதம் என்பதால் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர். இதனால் வைகுண்டம் க்யூ காம்ளக்ஸ் அறைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

பக்தர்களே.. சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம்.. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் நடை திறப்பு நேரம் தெரியுமா?

Tirumala Tirupati Devasthanam has announced that on the days of solar eclipse on October 25th 2022, and lunar eclipse November 8th 2022, the Tirupathi temple will be closed for more than 12 hours.