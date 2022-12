வெற்றி தோல்வி சகஜம்! ’அவர்’ பேச்சை கேட்காமல் கருணாநிதியே முடிவெடுக்க மாட்டார்!கனிமொழி சொன்ன ரகசியம்

Tiruppur

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : கருணாநிதி தனக்கு ஆலோசனை வேண்டும் என்றால் அன்பழகனை தான் அழைப்பார். எந்த ஒரு முடிவை எடுத்தாலும் அவரின் கருத்தை கேட்காமல் கருணாநிதி முடிவெடுக்க மாட்டார் என திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் எம்பியுமான கனிமொழி கருணாநிதி கூறியுள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் மாவட்ட திராவிட கழகம் சார்பில் திருப்பத்தூர் பகுதியை AD கோபால் நூற்றாண்டு விழா, திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணியின் 90-வது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் விடுதலை நாளிதழின் சந்தா வழங்கும் விழா என முப்பெரும் விழாவாக நடைபெற்றது.

இதில் திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணி, பொதுப்பணிகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் எ வ வேலு, திமுக எம்.பி கனிமொழி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ஈ.வி.கே.எஸ் இளங்கோவன், உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

If Karunanidhi needed advice, he would call on Anbazhagan. DMK Deputy General Secretary and MP Kanimozhi Karunanidhi said that Karunanidhi will not take any decision without asking his opinion.