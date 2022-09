ஓகே.. "முருகன்" மீது சத்தியமா ஒத்துக்கறேன்.. திமுக செய்றது சரியா.. அறிவாலயத்தையே டென்ஷனாக்கிய சீமான்

Tuticorin

oi-Hemavandhana

தூத்துக்குடி: குட்கா, கஞ்சா, ஹெராயின் போன்றவை மட்டும் தான் போதைப்பொருட்களா?.. டாஸ்மாக்கில் விற்கப்படும் மதுபானங்கள் எல்லாம் கோவில் தீர்த்தமா? என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்களின் நடமாட்டத்தையும், பயன்பாட்டையும் முற்றிலுமாக ஒழிக்க, முதல்வர் ஸ்டாலின் சில அதிரடிகளை மேற்கொண்டார்.

அந்தவகையில், தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாடுகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பும், ஆதரவும் அளிக்க வேண்டும் என்று அனைத்துக் கட்சிகளின் எம்எல்ஏக்களுக்கும் ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதினார்.

English summary

Major questioned by Seeman and it would be more comforting to say Tamil Model than Dravidian Model திமுகவை சரமாரியாக விமர்சித்து நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் கேள்வி கேட்டுள்ளார்