சத்தம் வராமல் சுவரில் ஓட்டைபோடுவது எப்படி? யூ-டியூப் பார்த்து நடந்த கொள்ளை

Vellore

oi-Jeyalakshmi C

வேலூர்: நகைக்கடை சுவற்றில் சத்தம் வராமல் ஓட்டை போட்டு திருடுவது எப்படி என்றும் கொள்ளையடித்த நகைகளை உருக்குவது எப்படி என்றும் யுடுயூப் பார்த்து கற்றுக்கொண்டு அதன்படியே ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடையில் கொள்ளை சம்பவத்தை தனி ஒருவனாக அரங்கேற்றியுள்ளார் டீக்காராமன். காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட டீக்காராமன் தற்போது சிறையில் கம்பி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்.

சிங்கமுகமூடி அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு விக் வைத்து பிபி கிட் உடை அணிந்த ஒல்லியான உருவம் நகைக்கடையில் இருந்து 15 கிலோ நகைகளை கொள்ளையடித்துச் சென்றதை சிசிடிவி காட்சிகளில் பார்த்த காவல்துறையினர் திகைத்துத்தான் போனார்கள்.

கொள்ளையடித்தது எத்தனை பேராக இருக்கும் என்று விசாரித்த காவல்துறையினருக்கு இவ்வளவு பெரிய கொள்ளை சம்பவத்தை அரங்கேற்றியது ஒரே ஒரு நபர் என்றும் அவர் உள்ளூர்காரர் டீக்காராமன்தான் என்பதும் தெரியவரவே ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கினர்.

English summary

Deekaraman has learned how to make a hole in the wall of a jewelry store without making a noise and how to melt looted jewelry by watching YouTube and accordingly has staged the robbery incident at the Jose Alucas jewelry store as an individual. Deekaraman, who was arrested by police, is currently counting the wire in jail.