நான் தவறாக பேசவில்லை... பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கவும் ரெடி.. ஆவேசப்பட்ட துரைமுருகன்..ஏன் என்னாச்சு?

oi-Jeyalakshmi C

வேலூர்: வாணியம்பாடியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது இஸ்லாமியர்கள், இந்துக்கள் பற்றி நான் தவறாக எதுவும் பேசவில்லை. அப்படி நான் பேசியதாக நிரூபிக்கப்பட்டால் பகிரங்க மன்னிப்புக் கேட்பேன் என்று திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சின்னச் சின்ன சலசலப்புகள் தவிர அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. விஜபிக்கள், அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் வந்து வாக்களித்து ஜனநாயகக் கடமையாற்றியுள்ளனர்.

வேலூர் மாநகராட்சி காட்பாடி டான் போஸ்கோ பள்ளியில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடியில் அமைச்சர் துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மகன் கதிர் ஆனந்த் எம்.பி. வாக்களித்தனர். வாக்களித்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன், இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுகவுக்கும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருப்பதாக கூறினார்.

காதலை கூற தனியாகப் போவது போல்; ஓட்டுக்கேட்க வேட்பாளர்கள் தனியாக செல்ல வேண்டும்! துரைமுருகன் அட்வைஸ்!

English summary

I did not say anything wrong about Islamists and Hindus in Vaniyambadi. DMK general secretary Duraimurugan has said that he will issue a public apology if it is proved that I spoke like that.