அடுத்த தேர்தலிலும் பாமக தனித்துப் போட்டியிடும் - அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவிப்பு!

விழுப்புரம்: அடுத்துவரக்கூடிய தேர்தலிலும் பாமக தனித்துப் போட்டியிடும் என பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் இன்று காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தபின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

PMK youth leader Anbumani Ramadas casted his vote for Tamilnadu localbody election and then he gave interview. He has stated that PMK will contest solo in the next election as well.