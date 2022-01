Virudhunagar

oi-Rayar A

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள அன்னபூர்ணாயாபுரத்தில் கடந்த 30-ம் தேதி தனியாருக்கு சொந்தமான மதுபான கூடம் திறக்கப்பட்டது. கோவில் மற்றும் பள்ளி அருகில் இந்த தனியார் மதுபான கூடம் அமைந்துள்ளதாக கூறப்டுகிறதது.

எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல... தனியார் மதுபான கூடத்தை சல்லி, சல்லியாக நொறுக்கிய மக்கள்.. பரபரப்பு!

இதனால் பொதுமக்களுக்கும், பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும் எனக்கூறி அந்த கிராம மக்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தி[ல் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

More than a hundred villagers near Virudhunagar smashed a private bar. Following this, the private liquor store was locked and sealed by the Revenue Department. Police have been deployed for security in the area