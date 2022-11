ஒரே செகண்டில் 19 முறை.. "கை தட்டியே கின்னஸ் சான்றிதழ் பெற்ற அமெரிக்க இளைஞர்"

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பல சாதனையாளர்கள் தங்கள் திறமையை காட்டி கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தற்போது அமெரிக்காவை சேர்ந்த 20 வயது இளைஞர் ஒருவர் கைத்தட்டியே கின்னஸ் சான்றிதழ் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

பிரம்மிக்க வைக்கும் செய்கைகள், அசாத்திய திறமைகள், சாகசங்கள் என தனித்துவமான செயல்பாடுகளை சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கும் வகையில் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் அளிக்கப்படுகிறது.

கடந்த 1955- ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி முதல் கின்னஸ் புத்தகம் வெளியானது.

கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த 11 மாத குழந்தை.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்து சாதனை

English summary

Many achievers have shown their prowess and have entered the Guinness Book of World Records. In that way, a 20-year-old man from America has set a record by getting a Guinness certificate by clapping his hands.