அமெரிக்காவில் அதிகரிக்கும் குரங்கு அம்மை.. சுகாதார அவசர நிலை அறிவிப்பு.. மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Washington

oi-Yogeshwaran Moorthi

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதன் காரணமாக சுகாதார அவசர நிலையை அந்நாட்டு அரசு பிரகடனம் செய்துள்ளது.

கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலக நாடுகளை கடும் அச்சுறுத்தி வந்த கொரோனா வைரஸ், லட்சக்கணக்கானோரை காவு வாங்கியது. தற்போது இதன் தாக்கம் குறைந்து வரும் நிலையில், மங்கி பாக்ஸ் எனப்படும் குரங்கு அம்மை வைரஸ், பொதுமக்களிடையே மீண்டும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உலகை அச்சுறுத்தி வருகிற குரங்கு அம்மை 75 நாடுகளில் பரவி இருக்கிறது.

English summary

The government has declared a health emergency in the United States due to the increasing incidence of monkey pox. More than 7 thousand people are affected by monkey pox in America.