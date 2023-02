அசத்தலாக மாறப்போகும் 'வாட்ஸ்-அப்'.. வருகிறது 5 புதிய அப்டேட்கள்.. அடடே! என்னென்ன வசதிகள்!

மெட்டா நிறுவனத்தின் வாட்ஸ் அப் பயனர்களுக்கு அவ்வப்போது புதுப்புது அப்டேட்களை வெளியிட்டு வருகிறது.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உலகின் முன்னணி சமூக வலைத்தள நிறுவனனங்களில் ஒன்றாக திகழும் வாட்ஸ் அப் தனது யூசர்களுக்கு அவ்வப்போது புதுப் புது அப்டேட்களை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் சூப்பரான 5 புதிய அப்டேட்களை வாட்ஸ் அப் விரைவில் வெளியிட இருக்கிறதாம். அந்த அப்டேட்கள் என்ன என்பதை இங்கே காணலாம்.

உலக அளவில் அதிகம் பேர் பயன்படுத்தக்கூடிய சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்றாக வாட்ஸ் அப் உள்ளது.

இணையம் மூலமாக இன்று உலகமே உள்ளங்கைக்குள் சுருங்கி விட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு தகவல் தொடர்பு பரிமாற்றங்கள் மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. அதுவும் ஸ்மார்ட் போன்கள் வருகைக்கு பிறகு தகவல் தொடர்பு அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கண்டுவிட்டது.

கிராண்ட் பினாலே: முதலிடத்தை நழுவ விட்டு இரண்டாவது ரன்னர் அப் ஆன ஷிவின்.. மாற்றத்திற்கான காரணம்

English summary

WhatsApp, which is one of the leading social media companies in the world, is releasing new updates to its users from time to time. In that regard, WhatsApp is going to release 5 super new updates soon. Here's what those updates are.