மருந்து சீட்டில் டாக்டர்கள் கையெழுத்து புரியலயா.. இனி நோ பிராபளம்.. கூகுள் கொண்டு வரும் செம அப்டேட்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: மருத்துவர்கள் எழுதிக்கொடுக்கும் மருந்து சீட்டுக்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் புரியவில்லையே என்று கவலைப்பட வேண்டாம். இதற்கான ஒரு சூப்பர் அப்டேட்டை கொண்டு வரப்போவதாக கூகுள் அறிவித்துள்ளது.

உடல் நிலை சரியில்லை என்று டாக்டர்களை நாம் அணுகினால், நமது உடல் நிலையை பரிசோதிக்கும் டாக்டர் மருந்து சீட்டுக்களை எழுதி தருவார். இந்த மருந்து சீட்டை பார்த்தாலே மீண்டும் தலைசுற்றல் வந்து விடும் அளவுக்கு அவரது கையெழுத்து இருக்கும்.

அனைத்து மருத்துவர்களையும் இப்படி சொல்லிவிட முடியாது என்றாலும் பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் மருந்து பரிந்துரை சீட்டுகளில் இப்படித்தான் எழுதிக்கொடுப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

Don't worry if you don't understand the letters on the prescriptions that doctors write. Google has announced that it will bring a super update for this.