ஓரணியில் இந்தியா, சீனா.. அதிர்ந்த அமெரிக்கா - ரஷியாவுக்கு எதிரான ஐநா தீர்மானத்தில் ஒரே முடிவு

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: உக்ரைனின் 4 மாகாணங்களை தங்கள் நாட்டுடன் இணைக்கும் ரஷியாவின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் அமெரிக்கா, அல்பேனியா ஆகிய நாடுகள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்திலிருந்து இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடுகள் விலகின.

கடந்த பிப்ரவரி 24 ஆம் தேதி உக்ரைனில் படையெடுப்பை தொடங்கிய ரஷியா, இடைவிடாமல் தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. இருப்பினும் உக்ரைன் விட்டுக்கொடுத்துவிடாமல் நட்பு நாடுகளின் உதவியோடு ரஷியாவுடன் மோதி வருகிறது.

சுமார் 7 மாதங்களாக நடத்தப்பட்டு வரும் ரஷியாவின் தொடர் தாக்குதல்களால் உக்ரைனின் பெரும்பாலான நகரங்கள் உருக்குலைந்து காட்சியளிக்கின்றன. மக்கள் வாழும் நிலை பல நகரங்கள் இழந்துவிட்டன.

English summary

India is on China side while US brings resolution against Russia in UN After 7 months of war against Ukraine, Russian president Vladimir Putin brought a plan to annex 4 provinces of Ukraine with his country. USA and Albania brought a resolution against Russian move in UN security council. 4 countries including India, China, Brazil abstains from voting