எல்லா நாளும் இல்லை..வார இறுதி நாட்களில் இப்படித்தான்..நெட்டிசன்களை ரசிக்க வைத்த ஆனந்த் மகிந்திரா

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: எல்லா நாளும் இல்லை.. வார இறுதி நாட்களில் இப்படித்தான் என்ற கேப்ஷனுடன் நாய் ஒன்று தூக்கத்தில் இருந்து எழும் வீடியோவை வெளியிட்டு பிரபல தொழிலதிபர் ஆனந்த் மகிந்திரா ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவின் பிரபல தொழில் அதிபர்களில் ஒருவரான ஆனந்த் மகிந்திரா ட்விட்டரில் படு ஆக்டிவாக இருக்கக் கூடியவர்.

மகிந்திரா குழுமங்களின் தலைவராக இருக்கும் இவரது ட்விட்களுக்கே தனி ரசிகர் பட்டாளம் இணையத்தில் இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு ஆனந்த் மகிந்திராவின் ட்விகள் இணையத்தில் பிரபலம்.

ஒரு வழியாக பாரதிகண்ணம்மா கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டிங்.. ஆனால் அந்த நபர் மட்டும் மிஸ்ஸிங்.. எதிர்பாராத முடிவு

English summary

Famous businessman Anand Mahindra posted a tweet posting a video of a dog waking up from sleep with the caption "Not every day.. Weekends are like this". Famous businessman Anand Mahindra posted a tweet posting a video of a dog waking up from sleep with the caption "Not every day.. Weekends are like this".