வயதான நோயளிகளை மகிழ்விக்க இப்படியா?.. எல்லை மீறிய நர்சிங் ஹோம்.. தீயாக பரவும் வீடியோ

வாஷிங்டன்: தைவானில் உள்ள நர்சிங் ஹோம் ஒன்றில் அங்கு கவனிக்கப்பட்டு வரும் வயதான முதியவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக ஆபாச நடனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தைவான் நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் தையுன் என்ற நகரம் உள்ளது. இந்த நகரத்தில் அந்த நாட்டின் அரசால் நர்சிங் ஹோம் ஒன்று நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்களுக்காக இந்த நர்சிங் ஹோம் செயல்பட்டு வருகிறது. நர்சிங் ஹோமில் தங்கியிருக்கும் முதியவர்களை உற்சாகப்படுத்த பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் அவர்களுக்குள் சிறு.. சிறுபோட்டிகளும் நடத்தப்படுவதும் வழக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

A nursing home in Taiwan has sparked controversy after it staged an obscene dance to entertain elderly people being cared for there.