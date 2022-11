டேக் ஆப் செய்யும் போது 'டிரக்' மீது மோதி விபத்து.. தீப்பிடித்த விமானம்.. பதறிய பயணிகள்! 2 பேர் பலி

Washington

வாஷிங்டன்: பெரு தலைநகர் லிமா நகரில் விமானம் டேக் ஆப் செய்யும் போது ஓடுபாதையில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்த தீ அணைப்பு வாகனம் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அதோடு விமானமும் தீப்பிடித்ததால் கரும்புகை கிளம்பியதால் விமான நிலையத்தில் பெரும் பீதியும் பரபரப்பும் ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் தீ அணைப்பு வீரர்கள் 2 பேர் பலியாகினர்.

தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்று பெருவின் பெரு தலைநகர் லிமாவில் இருந்து ஜூலைகா நகருக்கு LATAM Peru என்ற நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான எல்.ஏ 2213 என்ற விமானம் புறப்பட தயாராக இருந்தது.

விமானத்தில் 102 பயணிகளும் 6 விமான சிப்பந்திகளும் இருந்தனர். விமானம் புறப்படுவதற்கு தயாராக டேக் ஆப் செய்ய ஓடுபாதையில் சீறிப்பாயத் தொடங்கியது.

A plane crashed into a fire truck parked on the runway while taking off in Lima, the capital of Peru. In addition, the plane also caught fire and there was a lot of panic and commotion at the airport. 2 firefighters were killed in the accident.